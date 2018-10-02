Путин назначил врио глав Курганской и Липецкой областей

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав Липецкой и Курганской областей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Врио главы Липецкой области стал Игорь Артамонов. Временно руководить Курганской областью будет Вадим Шумков. Как отметил Песков, в ближайшее время в России возможны и другие перемены в губернаторском корпусе.

Глава Курганской области Алексей Кокорин объявил об отставке второго октября. Губернатор подчеркнул, что решение было обдуманным и связано с новой должностью, информация о которой пока что не разглашается.

Примерно через час после Кокорина об отставке объявил губернатор Липецкой области Олег Королев. По словам Королева, он уходит с поста по собственному желанию, чтобы «дать дорогу молодым».