Храм памяти и молитвы – Борис Корчевников призвал поддержать строительство собора ВС РФ

Через полтора года в подмосковном парке «Патриот» появится собор Воскресения Христова. Храм объединит всех православных верующих Вооруженных Сил России и станет центром музейно-культурного исторического комплекса.

Принять участие в строительстве может любой желающий - собор возведут исключительно на пожертвования. Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников поддержал инициативу строительства главного храма Вооруженных Сил.

«Я горячо поддерживаю инициативу построить храм в подмосковной Кубинке. Это храм памяти и молитвы за тех, кто умирал за нас в течение столетий русской истории. Это люди – их сотни, их тысячи, их миллионы, которые погибли на войнах, защищая нашу страну и делая все для того, чтобы мы сегодня жили мирно, спокойно. Они отдавали за это самое дорогое, что у них было, – свою жизнь. Что мы можем для них сделать? Мы можем помнить и молиться. Этот храм – храм памяти и молитвы. В каком-то смысле, это наш долг перед ними – построить его всем миром. И не только перед теми, кто ушел и погиб за нас, но и еще перед теми, кто пойдет за нами. Потому что, пока мы помним и молимся за погибших воинов, жива надежда, что такого больше не повторится», - сказал Корчевников.

Популярный телеведущий призвал последовать его примеру каждого, кто может поучаствовать в этом великом и таком нужном начинании – строительстве главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

На сегодняшний день на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ перечислено 1 135 716 930 рублей.

Реквизиты для пожертвований можно посмотреть по этой ссылке.