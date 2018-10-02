Спасатели эвакуировали сотни пассажиров с горящего в Балтийском море парома
На борту терпящего бедствие парома находились более 330 человек.
Фото: Nikolay Voskresenskii, Russian Look, Globallookpress
Все пассажиры и часть членов экипажа литовского парома, загоревшегося в Балтийском море, эвакуированы. По имеющейся у ГУ МЧС по Калининградской области информации, никто из них не пострадал.
Следовавшее из Клайпеды в Швецию судно сейчас дрейфует в 40 морских милях от мыса Таран. Пожар на его борту удалось ликвидировать, передает «Интерфакс».
В общей сложности в ликвидации ЧП принимают участие два буксира и один литовский вертолет, а также корабли российской погранохраны и Балтфлота РФ.
Всего на борту терпящего бедствие парома находились 298 пассажиров и 37 членов экипажа.