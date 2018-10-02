В России запустили уникальный радиотелескоп с 13-метровой чашей

В России ввели в эксплуатацию уникальный телескоп с диаметром зеркальной чаши размером тринадцать метров. Он расположен на площадке Института прикладной астрономии РАН в Ленинградской области.

Высота конструкции превышает шестнадцать метров, а главная антенна телескопа весит более восьмидесяти тонн. Для монтажа телескопа пришлось использовать специальный кран. Теперь российские астрономы смогут точнее определять координаты небесных тел и позиционировать объекты на Земле.

«Основная задача Института – определять параметры вращения земли, то есть связь небесной и звездной системы координат. Для этого мы используем квазары, потому что они находятся на краю вселенной и считаются неподвижными», - рассказал старший научный сотрудник Николай Железнов.

Одной из отличительных особенностей РТ-13 является гигантская антенна, именно с ее помощью удается использовать квазары как точки для привязки и делать поправки всемирного времени. На данный момент радиотелескопы с такими возможностями существуют только в США и России.