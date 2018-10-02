«Жизнерадостный человек, потрясающий артист» - Лион Измайлов о Романе Карцеве

Народный артист Роман Карцев умер 2 октября на 80-м году жизни. Как сообщили в семье артиста, он скончался от остановки сердца.

Роман Карцев на протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко. О таланте актера рассказал «Звезде» юморист Лион Измайлов. Он отметил, что они были лучшей парой в истории советской и российской эстрады.

«Лучше их не было ни до, ни после. И он сам, конечно, веселый, жизнерадостный человек, потрясающий артист был, замечательный. Я его знаю с 1972 года, мы с ним познакомились очень давно, на гастролях в Томске. Царствие ему небесное», - сказал Измайлов.

Роман Карцев служил в Ленинградском театре миниатюр, Театре «Эрмитаж», а также Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Он снимался в двух десятках картин, в том числе в фильмах «Собачье сердце», «Старые клячи» и «Небеса обетованные».