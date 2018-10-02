На Парижском автосалоне показали салон Tesla Model 3: видео

Появились кадры салона Tesla Model 3. На видео можно увидеть приятный глазу минималистичный дизайн. В салоне большой дисплей, который используется и как приборная панель, и как навигатор.

Кстати, такой огромный экран еще вызывает недоумение полиции. Так владелец Tesla Model 3 был остановлен стражами порядка за «огромный компьютер на приборной панели». (оказывается, ездить с таким девайсом запрещено). Однако, после того, как полицейский убедился в том, что монитор предусмотрен на этом месте производителем, отпустил водителя. Об инциденте рассказал автомобильный портал Insideevs.

Машина обойдется российскому заказчику примерно в 3,5 миллиона рублей.