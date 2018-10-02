Названы дата и место прощания с Романом Карцевым

Прощание с актером Романом Карцевым пройдет в Москве в Центральном доме литераторов 4 октября. Траурная церемония начнется в 11.00. Об этом «Звезде» сообщила директор актера Наталья Жеромская.

Роман Карцев ушел из жизни 2 октября в возрасте 79 лет. Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.

Народного артиста России похоронят на московском Троекуровском кладбище.