Названы дата и место прощания с Романом Карцевым
Роман Карцев скочнался 4 октября на 80-м году жизни.
Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Прощание с актером Романом Карцевым пройдет в Москве в Центральном доме литераторов 4 октября. Траурная церемония начнется в 11.00. Об этом «Звезде» сообщила директор актера Наталья Жеромская.
Роман Карцев ушел из жизни 2 октября в возрасте 79 лет. Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.
Народного артиста России похоронят на московском Троекуровском кладбище.