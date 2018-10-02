Бывший спецназовец в Казани жестоко избил инвалида на глазах своего сына

Экс-сотрудник сил специального назначения в Казани жестоко избил подростка с аутизмом возле магазина. Избиение мужчина устроил прямо на глазах собственного малолетнего сына.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», бывший спецназовец нанес 17-летнему инвалиду несколько мощных ударов в голову. Инцидент оказался записан на камеры видеонаблюдения.

По словам матери пострадавшего подростка, он решил самостоятельно отправиться на школьные занятия. Однако юноша проехал свою остановку, испугался и позвонил матери. Женщина посоветовала ему спросить дорогу у полицейских или людей на улице. Как следует из видео, подросток в момент избиения стоял с мобильным телефоном – судя по всему, разговаривал с матерью.

Избивший подростка мужчина не объяснил причины своего поступка. Объяснять мотивы агрессии бывший спецназовец также не стал, однако отметил, что в момент инцидента не смог верно оценить возраст юноши, посчитав, что он старше. По поводу случившегося возбуждено уголовное дело.