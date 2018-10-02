Джереми Кларксон прокатился по Грузии на Bentley с головой Сталина на капоте
Вместе с коллегами Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем он снимает программу о руководителе Советского Союза.
Видео: Georgian Broadcaster, YouTube
Известный британский журналист и бывший ведущий автомобильной телепередачи Top Gear Джереми Кларксон проехал по дорогам Грузии, установив на капоте своего Bentley гипсовую голову Иосифа Сталина.
Он и его коллеги Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй снимают программу о руководителе СССР в рамках цикла передач о мировых диктаторах. Кларксон и его соведущие уже побывали в Батуми и в городе Гори, в доме, где родился советский политик, а также в музее Сталина.
Англичане не стали раскрывать сюжет новой программы. Вместе со съемочной группой они планируют посетить села на границе с Южной Осетией, сообщает грузинский Первый канал.