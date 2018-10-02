Стала известна причина смерти Романа Карцева

Причиной смерти Романа Карцева стала сердечная недостаточность. Об этом «Звезде» сообщила директор актера Наталья Жеромская.

Народный артист РФ скончался 2 октября. Ему было 79 лет.

Роман Карцев служил актером в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Также артист активно снимался в кино: самые знаменитые его работы - председатель домкома в Швондер в картине «Собачье сердце», Лазарь Боярский в фильме «Биндюжник и Король» и Соломон в «Небесах обетованных».

Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.