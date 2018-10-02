Audi представила обновленную R8 LMS

Компания Audi, входящая в концерн Volkswagen Group, представила на автосалоне во Франции обновленную Audi R8 LMS.

В основном все изменения коснулись аэродинамических характеристик. Помимо этого разработчики полностью заменили систему охлаждения. Интервалы для сервисного обслуживания сцепления и трансмиссии теперь увеличены, что должно, как предполагают представители концерна, «порадовать водителей». Об этом говорится на портале Motor1.

Первые автомобили клиенты получат уже в ноябре этого года по цене чуть меньше 500 000 долларов. А вот владельцам предыдущей версии предлагают обновить машину за 28 000 евро.