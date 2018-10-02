В Краснодаре ураган повалил башенный кран: видео

Мощнейший ураган, сопровождаемый залповым ливнем и градом, обрушился на Краснодар во вторник, 2 октября.

Сильный ветер повалил строительный кран на одной из улиц города. Кадры аварии зафиксировал на камеру мобильного телефона житель многоэтажки, который вышел на балкон.

По некоторым данным, в результате падения сооружения погиб человек, однако официального подтверждения этой информации нет. На месте происшествия работают спасатели, полиция, следователи.