На пароме с сотнями пассажиров в Балтийском море прогремел взрыв

Паром Regina Seaways в Балтийском море терпит бедствие после взрыва на борту. По данным чрезвычайных служб, на борту судна находится более трехсот пассажиров.

После взрыва неизвестного происхождения на пароме под литовским флагом начался пожар. Инцидент произошел в 135 километрах от Калининграда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Калининградской области, к месту происшествия отправились спасательные силы Литвы. В их числе вертолет ВВС страны и несколько кораблей.

Кроме того, на помощь идет пограничный корабль РФ. Как уточняет ТАСС, спасательную операцию координирует Росморречфлот Калининградской области при поддержке литовских коллег.

По данным СМИ, пассажиры не пострадали. После пожара сработала система тушения углекислым газом. Тем не менее, паром находится не на ходу и лежит в дрейфе. Причина взрыва на данный момент неизвестна, по предварительным данным он прогремел в машинном отделении.