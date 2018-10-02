Таких действительно нет - Юрий Гальцев о смерти Романа Карцева

Как искреннего человека с великолепным чувством юмора охарактеризовал ушедшего из жизни артиста Романа Карцева его коллега, актер и пародист Юрий Гальцев.

«Мы с ним встречались очень часто на разных фестивалях, концертах, на Кубке юмора в Прибалтике, в Риге. У нас были совместные переговоры, чаепития, устраивали совместные концерты. Высочайшего класса актер, великолепного...

Знаете, сейчас принято говорить - таких нет. Таких действительно нет. Он очень переживал, когда не стало его партнера - (Виктора) Ильченко. Это как братья-близнецы. Так он и работал один, никого партнером найти не мог.

Великолепного чувства юмора, преданный был человек, с которым можно было говорить по любому поводу, особенно, что касается театра. Поэтому очень жаль... Пусть земля будет пухом...», - сказал он к комментарии «Звезде».