CNN признал Москву одним из лучших мест для осеннего туризма
Американский телеканал CNN назвал российскую столицу одним из лучших мест для осенних путешествий. Внимание СМИ привлекли знаменитые московские парки, которые осенью особенно нарядны.
Авторы статьи отмечают, что некоторые царские усадьбы в Москве были переделаны в ухоженные парки. Осенью эти пространства становятся крайне фотогеничны.
«Подумайте о поездке в Москву, у которой есть неожиданно прекрасные осенние оттенки. Ряд бывших царских владений был преобразован в большие общественные парки. Когда-то принадлежавший Екатерине Великой Царицынский парк имеет превосходные цвета. Поместье Коломенское на берегу Москвы-реки является еще одним фотогеничным местом», - говорится в материале.
В статье перечислены и другие значимые, по мнению авторов CNN, места для осенних путешествий. В их числе Мюнхен, где проходит Октоберфест, фестиваль света в Индии, горы Чили и карибские пляжи.