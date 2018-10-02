Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN признал Москву одним из лучших мест для осеннего туризма

Вадим Синицын
15:38 02.10.2018
Внимание СМИ привлекли знаменитые московские парки, которые осенью особенно нарядны.
CNN признал Москву одним из лучших мест для осеннего туризма
Фото: Marcelo Machado De Melo, ZUMAPRESS, Globallookpress

Американский телеканал CNN назвал российскую столицу одним из лучших мест для осенних путешествий. Внимание СМИ привлекли знаменитые московские парки, которые осенью особенно нарядны.

Авторы статьи отмечают, что некоторые царские усадьбы в Москве были переделаны в ухоженные парки. Осенью эти пространства становятся крайне фотогеничны.

«Подумайте о поездке в Москву, у которой есть неожиданно прекрасные осенние оттенки. Ряд бывших царских владений был преобразован в большие общественные парки. Когда-то принадлежавший Екатерине Великой Царицынский парк имеет превосходные цвета. Поместье Коломенское на берегу Москвы-реки является еще одним фотогеничным местом», - говорится в материале.

В статье перечислены и другие значимые, по мнению авторов CNN, места для осенних путешествий. В их числе Мюнхен, где проходит Октоберфест, фестиваль света в Индии, горы Чили и карибские пляжи.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.10.2018, 15:20
Вучич поблагодарил Россию за поддержку в условиях ежедневных провокаций
Дата02.10.2018, 14:13
Минобороны продолжит развивать движение «Юнармия»
Дата02.10.2018, 12:29
Отец Нурмагомедова рассказал, почему ему отказали в визе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.10.2018, 12:56
Новый российский авианосец может получить расширенную палубу
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:11 ОПК
Видео
10-тонный «джихад-мобиль» пытается пробить ворота: кадры краш-теста
16:40 В стране и мире
Видео
Стала известна причина смерти Романа Карцева
16:07 В стране и мире
Видео
В Краснодаре ураган повалил башенный кран: видео
16:05 В стране и мире
На пароме с сотнями пассажиров в Балтийском море прогремел взрыв
15:49 В стране и мире
Видео
Он продал душу дьяволу - известный актер о вмешательстве Порошенко в дела церкви
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бывший спецназовец в Казани жестоко избил инвалида на глазах своего сына
Видео
Джереми Кларксон прокатился по Грузии на Bentley с головой Сталина на капоте
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Ученые раскрыли личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке
Видео
Теперь второй срок гарантирован: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.