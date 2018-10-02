Родственники Хачатуряна потребовали вернуть в СИЗО убивших его дочерей

В Басманный суд Москвы поступили жалобы от родственников Михаила Хачатуряна, которого зарезали дочери. Сестра убитого Наира Хачатурян и ее супруг Геннадий Мусаэлян попросили изменить трем девушкам меру пресечения, сообщает «360».

Наира заявила, что не доверяет словам свидетелей и не согласна с тем, что суд основывается на их показаниях, которые «позорят человека».

«Мы требуем доказательств, мы требуем все, чтобы по фактам доказали, а не по словам свидетелей, девочек и подруг. Вот это глупо», - утверждает Наира Хачатурян.

По ее словам, девушки убили спящего человека и за это должны нести ответственность, поэтому дело отправлено на пересмотр. Защита сестер Хачатурян также направила в суд жалобы. В частности, адвокаты просят изменить перечень наложенных на них запретов, в том числе разрешить общаться со СМИ.

Ранее сообщалось, что 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Кристину, переместили из СИЗО и поместили под домашний арест в разных квартирах. Девушки подозреваются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Тело мужчины было обнаружено в московской квартире, где проживала семья. Сестры сознались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление из-за регулярных избиений и насилия со стороны родителя.