Хазанов: Роман Карцев оставил неизгладимый след в нашем эстрадном искусстве

Наследие юмориста и прозаика Романа Карцева - это одна из самых ярких страниц в истории эстрады нашей страны. Такое мнение в комментарии «Звезде» высказал актер и телеведущий Геннадий Хазанов.

«Творчество Романа Карцева - одна из самых ярких страниц на советской, да и постсоветской эстраде. Конечно, годы расцвета и годы триумфа этого дуэта - Романа Карцева и Виктора Ильченко - пришелся на советский период, но все равно, оставшись без партнера, он оставшуюся часть пути провел очень достойно, оставив неизгладимый настоящий след в нашем отечественном эстрадном искусстве, да и вообще, в нашей советской культуре», - сказал он.

Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. Народный артист России будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.