Ferrari представила новый автомобиль с самым мощным двигателем

Концерн Ferrari представил на автосалоне во Франции новые автомобили Monza SP1 и Monza SP2. Производитель заявил, что у их авто самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на других моделях.

Автомобиль выпущен в двух вариациях – одноместной (Monza SP1) для любителей ни с кем не делить удовольствие от езды и двухместной (Monza SP2) – для тех, кто предпочитает компанию.

Видео презентации очередного шедевра Ferrari выложил пользователь Twitter John Leicester. По его словам, стоимость нового автомобиля начинается от 1,6 миллиона евро.