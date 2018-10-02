Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны народного артиста России Романа Карцева состоятся на Троекуровском кладбище. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала директор актера Наталья Жеромская.

По словам Жеромской, знаменитого артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Однако точные даты прощания на данный момент не сообщаются.

Роман Карцев ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причина смерти актера пока неизвестна. Народный артист России активно снимался в кино и служил актером в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.