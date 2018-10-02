Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Умер артист эстрады Роман Карцев ТЕГИ

Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

Вадим Синицын
15:15 02.10.2018
Роман Карцев ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причина смерти актера пока неизвестна.
Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Похороны народного артиста России Романа Карцева состоятся на Троекуровском кладбище. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала директор актера Наталья Жеромская.

По словам Жеромской, знаменитого артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Однако точные даты прощания на данный момент не сообщаются.

Роман Карцев ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причина смерти актера пока неизвестна. Народный артист России активно снимался в кино и служил актером в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.10.2018, 15:20
Вучич поблагодарил Россию за поддержку в условиях ежедневных провокаций
Дата02.10.2018, 14:13
Минобороны продолжит развивать движение «Юнармия»
Дата02.10.2018, 12:29
Отец Нурмагомедова рассказал, почему ему отказали в визе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.10.2018, 12:56
Новый российский авианосец может получить расширенную палубу
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Умер артист эстрады Роман Карцев
15:15 В стране и мире
Видео
Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище
13:40 В стране и мире
Видео
Боярский назвал смерть Карцева огромной трагедией
13:33 В стране и мире
Видео
Большой художник: Немоляева рассказала об уникальном таланте Карцева
12:53 В стране и мире
мнение
Винокур назвал смерть Карцева огромной утратой для всего эстрадного жанра
11:58 В стране и мире
Видео
Умер артист Роман Карцев
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:15 В стране и мире
Видео
Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище
14:58 В стране и мире
Видео
Стала известна причина смерти Шарля Азнавура
14:55 В стране и мире
В правительстве РФ поддержали идею социальной нормы энергопотребления
13:22 В стране и мире
Видео
Какие изменения ждут российских автомобилистов этой осенью
13:20 В стране и мире
Видео
СМИ: «Джебхат ан-Нусра»* приняла ультиматум о самороспуске
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ferrari представила новый автомобиль с самым мощным двигателем
Видео
Скрипаль не верит, что к его отравлению причастна Москва
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Ученые раскрыли личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке
Видео
Теперь второй срок гарантирован: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.