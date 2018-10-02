Вучич поблагодарил Россию за поддержку в условиях ежедневных провокаций

Сербия признательна России за поддержку в условиях ежедневных провокаций. Об этом заявил президент страны Александар Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Переговоры глав двух государств прошли 2 октября в Москве на фоне обострившейся ситуации вокруг Косово. Президенты обсудили ситуацию на Балканах и развитие двусторонних отношений.

«С удовлетоворением отмечаю рост товарооборота, причем устойчивый. В прошлом году - 23%, за первое полугодие этого - еще 13,6%. Растут и капиталовложения в сербскую экономику. И я уверен, нам нужно поговорить о ситуации в регионе», - сказал Путин. «Отношения России и Сербии на международном уровне очень хорошие и мне надо выразить огромную признательность вам лично, господин президент за твердую позицию, которую вы занимаете в защите международного права и жизненно важных интересов Республики Сербия», - ответил Вучич.

В конце встречи Александр Вучич подарил Владимиру Путину книгу о своей стране в знак дружбы России и Сербии. В Кремле подчеркнули, что лидеры продолжат регулярные рабочие переговоры.