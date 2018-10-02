Стала известна причина смерти Шарля Азнавура
Медики установили причины смерти артиста, произведя вскрытие с целью установить точные обстоятельства кончины исполнителя.
Фото: Mirco Toniolo Ropi, Globallookpress
Смерть всемирно известного французского шансонье Шарля Азнавура вызвана естественными причинами. Музыкант умер от отека легких.
К такому выводу пришли судмедэксперты города Тараскон после того, как медики произвели вскрытие тела, чтобы уточнить обстоятельства кончины артиста, сообщает BFMTV.
Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился в Париже в семье выходцев из Армении. Исполнитель, поэт и композитор написал более 1,3 тысяч песен. Диски с песнями шансонье разошлись тиражом, превышающим 200 миллионов экземпляров. Кроме того, Азнавур сыграл более 60 ролей в фильмах.
Артист умер в ночь на 1 октября в своем доме в городке Мурьес на юге Франции. Ему было 94 года.