Стала известна причина смерти Шарля Азнавура

Смерть всемирно известного французского шансонье Шарля Азнавура вызвана естественными причинами. Музыкант умер от отека легких.

К такому выводу пришли судмедэксперты города Тараскон после того, как медики произвели вскрытие тела, чтобы уточнить обстоятельства кончины артиста, сообщает BFMTV.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился в Париже в семье выходцев из Армении. Исполнитель, поэт и композитор написал более 1,3 тысяч песен. Диски с песнями шансонье разошлись тиражом, превышающим 200 миллионов экземпляров. Кроме того, Азнавур сыграл более 60 ролей в фильмах.

Артист умер в ночь на 1 октября в своем доме в городке Мурьес на юге Франции. Ему было 94 года.