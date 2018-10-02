В правительстве РФ поддержали идею социальной нормы энергопотребления

Вице-премьер России Дмитрий Козак высказал одобрение идеям министерства экономического развития и министерства энергетики относительно социальной нормы энергопотребления. Об этом заявил официальный представить Козака Илья Джус.

Социальная норма энергетического потребления, о которой идет речь, подразумевает базовую тарифную оплату с ростом при превышении потребления энергии в месяц. Подробности на данный момент неизвестны, так как проект все еще разрабатывается.

«Вице-премьер Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго, касающиеся нормы потребления, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение», - цитирует ТАСС официального представителя Дмитрия Козака.

Кроме того, Илья Джус рассказал об обсуждении в правительстве так называемой «расшивки» перекрестного субсидирования в энергетике. Участники совещания у вице-премьера рассмотрели комплекс мер, который может привести к снижению объемов перекрестного субсидирования, а также к более справедливому распределению субсидий между группами потребителей энергии.