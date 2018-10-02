Он продал душу дьяволу - известный актер о вмешательстве Порошенко в дела церкви

Украинский президент Петр Порошенко долгие годы был прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь он активно выступает за предоставление томоса об автокефалии для УПЦ Киевского патриархата. С соответствующей просьбой он даже обратился к патриарху Варфоломею.

Такие изменения во взглядах украинского лидера в эфире программы «Между тем» на «Звезде» прокомментировал российский актер и режиссер Николай Бурляев.

«Этот человек (Порошенко - прим.ред) продал душу дьяволу уже давно. Когда-то нес икону, а теперь участвует в расколе», - заявил он.

Ранее в СМИ появилась фотография, на которой запечатлен Петр Порошенко, принимающий участие в богослужении. Снимок был сделан еще в 2009 году. Тогда Петра Порошенко, как прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря, благословили на праздник одеть стихарь и нести праздничную икону на праздник Троицы.