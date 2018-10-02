Губернатор Липецкой области подал в отставку
Свое решение глава региона Олег Королев объяснил тем, что пришло время «дать дорогу молодым».
Фото: Пресс-служба президента РФ
Видео: admlip.ru
Губернатор Липецкой области Олег Королев принял решение подать в отставку по собственному желанию. Его видеообращение было размещено на сайте региональной администрации.
Свое решение глава региона объяснил тем, что свой «исторический путь» он вместе с жителями области прошел достойно и пришло время «дать дорогу молодым».
«Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», - сказал Королев.
Губернатор добавил, что он обратился к президенту страны с предложением о переводе на другую работу.
Ранее сегодня стало известно об отставке главы еще одного региона - о добровольном сложении полномочий объявил руководитель Курганской области Алексей Кокорин.