Губернатор Липецкой области подал в отставку

Губернатор Липецкой области Олег Королев принял решение подать в отставку по собственному желанию. Его видеообращение было размещено на сайте региональной администрации.

Свое решение глава региона объяснил тем, что свой «исторический путь» он вместе с жителями области прошел достойно и пришло время «дать дорогу молодым».

«Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», - сказал Королев.

Губернатор добавил, что он обратился к президенту страны с предложением о переводе на другую работу.

Ранее сегодня стало известно об отставке главы еще одного региона - о добровольном сложении полномочий объявил руководитель Курганской области Алексей Кокорин.