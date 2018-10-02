Сайт НАТО перепутал украинский и русский языки во время трансляции

Администраторы веб-сайта НАТО перепутали русский и украинский языки во время онлайн-трансляции пресс-конференции генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Так, во время его выступления перевод с английского на украинский звучал в русском «окошке», в то время как вместо грузинского зрители слышали русский язык. Об этом сообщает РИА Новости.

Конференция была приурочена к предстоящей встрече министров обороны 29 стран-членов НАТО, которая состоится третьего и четвертого октября в Брюсселе.