Сайт НАТО перепутал украинский и русский языки во время трансляции
Перевод речи Столтенберга вместо русского звучал на украинском, в то время как вместо грузинского перевода транслировался русский.
Фото: Ye Pingfan , Xinhua , Globallookpress
Администраторы веб-сайта НАТО перепутали русский и украинский языки во время онлайн-трансляции пресс-конференции генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Так, во время его выступления перевод с английского на украинский звучал в русском «окошке», в то время как вместо грузинского зрители слышали русский язык. Об этом сообщает РИА Новости.
Конференция была приурочена к предстоящей встрече министров обороны 29 стран-членов НАТО, которая состоится третьего и четвертого октября в Брюсселе.