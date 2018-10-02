Бесконечное остроумие и мудрость - юморист Лукинский о Карцеве

Юморист Николай Лукинский в комментарии «Звезде» поделился воспоминаниями о том, каким человеком был юморист и прозаик Роман Карцев.

«Это гениальный артист и театральный, и кино, не говоря об эстраде. При этом он абсолютно компанейский, нормальный, общительный. В застолье он, конечно, был номер один, только его и слушали, потому что бесконечное остроумие и колоссальный багаж и мудрость», - сказал Лукинский.

«В общем, кроме слов сожаления о его кончине и соболезнования близким тут ничего не скажешь. Это большая потеря», - добавил артист.