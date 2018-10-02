Бесконечное остроумие и мудрость - юморист Лукинский о Карцеве
Юморист Николай Лукинский в комментарии «Звезде» поделился воспоминаниями о том, каким человеком был юморист и прозаик Роман Карцев.
«Это гениальный артист и театральный, и кино, не говоря об эстраде. При этом он абсолютно компанейский, нормальный, общительный. В застолье он, конечно, был номер один, только его и слушали, потому что бесконечное остроумие и колоссальный багаж и мудрость», - сказал Лукинский.
«В общем, кроме слов сожаления о его кончине и соболезнования близким тут ничего не скажешь. Это большая потеря», - добавил артист.
Роман Карцев ушел из жизни второго октября. Он был актером Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Помимо театра Карцев снимался в фильмах, он снимался в таких лентах, как «Старые клячи», «Собачье сердце» и «Небеса обетованные».