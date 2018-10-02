Глава Курганской области объявил об отставке

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин объявил о решении уйти отставку. Об этом говорится на сайте правительства региона.

В официальном сообщении передается, что финальное решение было принято во вторник, второго октября. Оно «обдуманное» и связано с тем, что вскоре Кокорин займет новую должность. При этом какую именно позицию займет губернатор, не разглашается.

Алексей Кокорин является главой региона с 2014 года, когда он был избран губернатором, получив на выборах практически 85% избирателей.