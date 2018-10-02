Мэр Владивостока подал в отставку

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил о собственной отставке. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook.

Веркеенко отметил, что уходит в поста по собственному желания, начиная с 11 октября. До этого мэр намеревается провести подготовку к отопительному сезону.

«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации…», - пояснил он.

Заявление мэра будет рассмотрено на ближайшем заседании Думы.

Виталий Веркеенко был назначен главой Владивостока 21 декабря 2017 года.