Мэр Владивостока подал в отставку
Виталий Веркеенко сообщил, что покидает свой пост по собственному желанию.
Фото: Антон Шумейко , vlc.ru
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил о собственной отставке. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook.
Веркеенко отметил, что уходит в поста по собственному желания, начиная с 11 октября. До этого мэр намеревается провести подготовку к отопительному сезону.
«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации…», - пояснил он.
Заявление мэра будет рассмотрено на ближайшем заседании Думы.
Виталий Веркеенко был назначен главой Владивостока 21 декабря 2017 года.