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Мэр Владивостока подал в отставку

Дарья Михалина
13:55 02.10.2018
Виталий Веркеенко сообщил, что покидает свой пост по собственному желанию.
Мэр Владивостока подал в отставку
Фото: Антон Шумейко , vlc.ru

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил о собственной отставке. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook.

Веркеенко отметил, что уходит в поста по собственному желания, начиная с 11 октября. До этого мэр намеревается провести подготовку к отопительному сезону.

«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации…», - пояснил он.

Заявление мэра будет рассмотрено на ближайшем заседании Думы.

Виталий Веркеенко был назначен главой Владивостока 21 декабря 2017 года.

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