Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в области лазерной оптики

Нобелевскую премию по физике получили Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стрикланд за изобретения в области лазерной физики.

Артура Ашкина наградили за оптические пинцеты и их применение в биологических системах, а Жерара Мура и Данну Стрикланд — за метод генерации высокоинтенсивных, ультра-коротких оптических импульсов.

Изобретение Стрикланд и Мура, по сути своей, является ультратонким и мощным лазером, который позволяет очень точно сделать отверстие или надрез в различных материалах, в том числе в живых веществах. Миллионы операций на глазах выполняются каждый год с помощью подобных лучей. Предполагается, что разработка может быть использована в промышленности или в медицине.

Оптические пинцеты позволяют захватывать атомы, частицы и молекулы с помощью лазерного луча. Посредством разработки Артура Ашкина можно изучать вирусы, бактерии и другие живые клетки, не повреждая их.

О том, что нового привнес в науку каждый из лауреатов можно прочесть на официальном сайте Нобелевского комитета. Свою награду физики получат 10 декабря в Стокгольме.