Дело Сергея и Юлии Скрипаль - грубая провокация. Так прокомментировал историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ и его дочери глава внешней разведки ОФ Сергей Нарышкин.

Заявление Нарышкин сделал в ходе презентации книги «История Крыма», когда один из журналистов попросил его прокомментировать инцидент в Солсбери с точки зрения сотрудника спецслужб.

При этом, в причастность России к своему отравлению не поверил и сам Сергей Скрипаль. Об этом сегодня сообщила британская газета The Guardian со сслыкой на журналиста Марка Урбана, который лично встречался с бывшим разведчиком в больнице при работе над книгой «Дело Скрипаля».

Экс-сотрудника ГРУ и его дочь отравили 4 марта в Солсбери. По версии Лондона, к химической атаке с применением вещества «Новичок» якобы причастны двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, которые в тот день находились в городе. Британские власти тут же окрестили их «офицерами ГРУ» и пообещали добиться расширения санкций против Москвы.