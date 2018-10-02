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Более двух тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за сутки

Дарья Михалина
13:35 02.10.2018
Временные ограничения были сняты в минувший понедельник, 1 октября.
Фото: Инфоцентр, Крымский мост

Более двух тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые сутки запуска грузового движения. Всего за 24 часа мост пересекли приблизительно десять тысяч транспортных средств.

Движение грузового транспорта стартовало первого октября. За несколько дней до открытия перед мостом собрались сотни фур.

Ранее на автодорожных подходах с обеих сторон действовало ограничение движения грузовиков весом свыше 3,5 тонн.

Тем не менее, до сих пор сохраняется ограничение на проезд бензовозов, так как для перевозки нефтепродуктов требуются специальные пропуска.

Напомним, в следующем году планируется запуск поезда по железнодорожной части моста.

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