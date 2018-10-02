Большой художник: Немоляева рассказала об уникальном таланте Карцева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в комментарии «Звезде» рассказала об уникальном таланте артиста Романа Карцева.

«Замечательный артист очень достойный в таком трудном жанре он не совершил никакой ошибки. Он всегда был очень смешон, очень умен и корректен. Он уникальный в этом плане человек», - рассказала Немоляева.

Она также отметила, что у Карцева никогда не было плоских или примитивных шуток.

«Даже если у него были простые сюжеты, он наполнял их внутренним смыслом, что они делали его очень серьезным, большим художником в этом жанре», - добавила известная актриса.

О смерти Романа Карцева стало известно 2 октября. Артисту было 79 лет. Карцев являлся актером Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Он долгое время выступал в дуэте с Виктором Ильченко. Также зрители помнят Карцева по ролям в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита» и «Небеса обетованные».