Эксперт перечислил плюсы и минусы новых правил регистрации автомобилей

С 6 октября в силу вступают новые правила регистрации транспортных средств и прицепов. Теперь владелец автомобиля может получить электронный ПТС. А с ноября бумажный паспорт транспортного средства и вовсе будет отменен. При этом документ, выданный ранее, останется действительным.

По мнению адвоката Леонида Ольшанского, у перехода на электронный ПТС есть две стороны медали. Из плюсов: теперь процедура приобретения подержанной машины станет более прозрачной. В электронном паспорте транспортного средства будет храниться информация о собственнике машины, техосмотре, всех произведенных ремонтах, пробеге, штрафах и страховании. Таким образом, продавец больше не сможет скрыть от покупателя данные об авариях и поломках. С другой стороны, автолюбителям придется вносить на электронный ПТС всю историю автомобиля.

«На миллиметр винтик заменишь, например, лебедку поставишь спереди, а она не положена, или самостоятельно газотурбинное оборудование установишь в багажник, а машина была на бензине - все, аннулируется регистрация», - привел пример Ольшанский в эфире ток-шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Несмотря на это эксперт считает, что у перехода на электронный ПТС больше плюсов, чем минусов. Как полагает Ольшанский, данные меры приведут в конечном итоге к повышению безопасности на дорогах.