СМИ: «Джебхат ан-Нусра»* приняла ультиматум о самороспуске

Главари террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) согласились на требование Анкары распустить свои формирования в провинции Идлиб и покинуть демилитаризованную зону. Полевые командиры боевиков, в частности глава «ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джулани, встречались с представителями турецкой разведки и согласились на ультиматум о самороспуске.

По информации издания «аль-Ватан», этот процесс займет примерно три месяца и будет происходить в несколько этапов. Первым делом, боевики выведут тяжелую технику. Это должно произойти в ближайшие дни.

Помимо вооруженных формирований, будет распущена и гражданская администрация, которая управляла подконтрольными боевикам территориями.

Идлиб остался последним регионом страны, большая часть которого еще остается в руках боевиков. Ими, по данным издания, контролируется примерно 60% территории провинции.

Напомним, что согласно российско-турецкой инициативе, в Идлибе будет создана демилитаризованная зона, глубиной в 15-20 километров. Уже к 10 октября планируется разоружить находящихся там боевиков. Обеспечивать порядок в этой зоне будут совместные российско-турецкие патрули военной полиции.