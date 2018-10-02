Южная Корея освободила задержанное судно «Севастополь»

Власти Республики Корея приняли решение освободить российское судно «Севастополь», ранее задержанное в порту Пусан. Об этом сообщили в посольстве РФ в Сеуле.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», - передает слова сотрудника дипломатического представительства агентство ТАСС.

Корабль покинет порт, как только на нем завершатся ремонтные работы.

Напомним, судно, принадлежащее компании «Гудзон», было задержано 29 сентября, после того как компания попала под санкции США, введенные 21 августа, из-за подозрений в участии компании в поставках топлива для КНДР.

После чего в МИД РФ был вызван посол Южной Кореи У Юн Гын, где российская сторона потребовала от южнокорейских властей скорейшей отмены запрета на выход «Севастополя» из порта.