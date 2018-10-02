Боярский назвал смерть Карцева огромной трагедией

Актер Михаил Боярский назвал большой трагедией смерть артиста Романа Карцева. Своими воспоминаниями о юмористе и прозаике он поделился в комментарии «Звезде».

«Я с ним был хорошо знаком, просто потому что мы часто бывали за кулисами на концертах. Самое большое общение было на корабле, когда мы устраивали по очереди творческие вечера, посиделки на палубе. Там собиралось человек 15-20 и он всегда был душой компании - как тамада. Его рассказы были интересные, перемежались с анекдотами, которые он вспоминал по ходу», - сказал он.

«Он был очень открыт для всех, без звездных болезней. Хотя он понимал, что он - личность, которую знают в стране все. Очень был добрый, отзывчивый мужик, замечательно играл. Моя любимая роль - в фильме "Собачье сердце", это что-то невероятное. Это большая трагедия, что он ушел из жизни», - добавил Боярский.