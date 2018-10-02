Какие изменения ждут российских автомобилистов этой осенью

С 6 октября в силу вступают новые правила регистрации транспортных средств и прицепов. Отныне автовладелец сможет получить на свою машину электронный ПТС. В отличие от бумажного электронный паспорт более содержательный: в нем будет храниться информация о собственнике машины, техосмотре, ремонте, пробеге, штрафах и страховании.

Электронные ПТС значительно упростят жизнь российским автомобилистам. К тому же, тем, кто захочет приобрести подержанную машину, станет гораздо проще оценить все ее реальные технические характеристики, - достаточно будет ознакомиться с паспортом транспортного средства.

Однако у перехода на электронный ПТС есть и обратная сторона медали. Так полагает адвокат Леонид Ольшанский.

«На миллиметр винтик заменишь, например, лебедку поставишь спереди, а она не положена, или самостоятельно газотурбинное оборудование установишь в багажник, а машина была на бензине - все, аннулируется регистрация», - привел пример Ольшанский в эфире ток-шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

В то же время адвокат подчеркнул, что подобные меры оправданы, так как приведут к повышению безопасности на дорогах.

Переход на электронный ПТС - далеко не единственное нововведение для автомобилистов. Так, согласно новым правилам, теперь замену старого двигателя на новый можно производить без предоставления в ГИБДД соответствующих документов, в том числе договора купли-продажи. Регистрация двигателя тоже не понадобится.

В два раза увеличился срок хранения государственных регистрационных знаков - до 360 дней. В течение этого времени ГИБДД будет бесплатно хранить пластины госномера и присвоит его новому автомобилю по первому требованию собственника.

В то же в социальных сетях появилась информация о возможных неприятных изменениях для автомобилистов. По слухам, с 20 октября вдвое увеличатся штрафы за нарушение ПДД. Леонид Ольшанский не исключил, что подобный законопроект мог действительно быть подготовлен отдельными депутатами или областным законодательным собранием, однако до утверждения документ должен пройти ряд инстанций.

«Мы должны представить гигантскую лестницу, которую проходит любая санкция. Нулевое чтение в общественной палате, освещение в прессе, первое чтение в Госдуме, поправки, второе чтение, третье чтение, Совет Федерации, подпись президента, а потом официальное опубликование. Мы такого не знаем», - объяснил адвокат.

Смотрите ток-шоу «Сегодня утром» с понедельника по четверг в 06:00 на телеканале «Звезда».