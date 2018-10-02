Водометы и газ: более 30 тысяч фермеров устроили драку с полицией в Индии

В Индии более 30 тысяч фермеров устроили массовое восстание. Для того чтобы остановить бунтовщиков, полицейским приходится использовать слезоточивый газ, дубинки и водометы.

К столице на тракторах из Уттар-Прадеша, проделав путь около 180 километров, приехали по меньшей мере 30 тысяч крестьян. Полицейские забаррикадировали въезд в столицу, однако бунтовщикам удалось снести барьеры. Протестующие намерены пройти в центр столицы и организовать массовый митинг.

Как сообщается, участники акции «Крестьянский революционный марш» добиваются введения государственной пенсии, а также предоставления субсидий на электроэнергию и топливо и снижения налогов.

В результате массового столкновения фермеров и правоохранителей десятки человек пострадали. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В настоящий момент в городе затруднено движение транспорта, а также перекрыты некоторые пешеходные зоны. В полиции отметили, что марш на столицу пока удалось остановить.