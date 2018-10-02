Власти Индонезии подтвердили гибель 1234 людей при землетрясении и цунами

На индонезийском острове Сулавеси после землетрясения и последовавшего цунами подтверждена гибель 1234 человек. Второго октября в одной из церквей были найдены тела 34 студентов, которые погибли под оползнем.

Как сообщает Guardian, ожидается, что количество жертв может еще увеличится. Спасатели пока не исследовали все пострадавшие районы от удара стихии.

Землетрясение в Сулавеси произошло 28 сентября. Магнитуда землетрясения составила 7,4. За последующие двое суток после подземных колебаний было зафиксировано почти 170 повторных толчков - афтершоков.

В настоящее время серьезная ситуация складывается в районе Дунгала, в 80 километрах от побережья которого находился эпицентр землетрясения, там были более мощные толчки, чем в административном центре провинции городе Палу, и волна цунами достигала не трех, а семи метров в высоту.

Кроме того, у спасателей озабоченность вызывает район Сиги - до сих пор с ним нет полноценной связи. В районе отмечен сход мощных селевых потоков. В этих районах проживает миллион 400 тысяч человек. Без крова остались 16 тысяч человек, также поступает информация о большом числе раненых.