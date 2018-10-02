Винокур назвал смерть Карцева огромной утратой для всего эстрадного жанра

Роман Карцев был одним из самых скромных, но при этом гениальных артистов на эстраде. Так на уход прозаика из жизни отреагировал его коллега Владимир Винокур.

«Это один из скромнейших артистов был, "скромный гений" мы его звали, потому что он никогда не был звездным, в отличии от многих молодых артистов. Хотя он работал и с Аркадием Райкиным, и с Ильченко Витей», - сказал он «Звезде».

«У него было столько работы - и в кино, и в театре, и на эстраде. И этот человек сохранил и скромность, и гениальность свою. Это огромная утрата для нашего жанра», - добавил Винокур.