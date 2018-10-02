Умер артист Роман Карцев

Умер советский и российский актер Роман Карцев, ему было 79 лет. Об рассказала «Звезде» внучка артиста Вероника Евстегнеева.

Причина смерти актера пока не раскрывается.

Роман Карцев - народный артист России, заслуженный артист РСФСР, он являлся актером Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Карцев долгое время выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

Помимо театра он активно снимался в кино. Карцев сыграл в таких картинах, как «Старые клячи», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» и «Небеса обетованные».