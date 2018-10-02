«Случайно такие вещи не происходят»: эксперт о сближении эсминцев ВМС США и Китая

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал инцидент, произошедший в Южно-Китайском море, когда американский эсминец USS Decatur без разрешения китайского правительства вошел в воды, прилегающие к созданным КНР островам.

Он заявил, что ни одна из сторон не планировала столкновения. По словам Ярыгина, и те, и другие стремились четко обозначить свою позицию.

При этом эксперт отметил, что военные корабли всегда знают, где находятся другие корабли благодаря спутниковым и радиолокационным средствам наблюдения.

«Случайно такие вещи не происходят. Военные корабли, тем более двух разных стран, не маневрируют в непосредственной близости друг от друга без намерения продемонстрировать позицию одной из сторон», - заявил он с разговоре с RT.

Ярыгин также подчеркнул, что расстояние, на котором друг от друга прошли корабли – чуть более 40 метров – крайне маленькая дистанция.

Напомним, чтобы избежать столкновения, американскому кораблю пришлось уклониться. Как пояснили американские СМИ, эсминец прошел в непосредственной близости от созданных КНР искусственных островов в рамках операции «по обеспечению свободы навигации».

При этом в МИД Китая ситуацию назвали провокацией, отметив, что ВМС США нарушили международные нормы, что в свою очередь угрожает стабильности в регионе.