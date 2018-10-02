Альпинисты сняли на видео надвигающуюся на них лавину

Группа альпинистов сняла на видео надвигающуюся лавину в Пакистане.

На кадрах видно, как огромное снежное облако с большой скоростью надвигается на туристов. Чтобы обезопасить себя они были вынуждены укрываться за огромными камнями. Альпинист продолжает съемку даже в момент, когда снежная лавина накрывает место, где находится группа. На видео запечатлено, как мужчина лежит между камнями, а вокруг него летают куски льда и снег.

После того, как лавина сошла, он начал окрикивать всех участников группы. Оказалось, что при инциденте никто не пострадал.

Как сообщает издание Daily Mail, сходы лавин на горах вдоль пакистано-афганской границы за последние десять лет привели к сотням смертей.