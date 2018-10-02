Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Альпинисты сняли на видео надвигающуюся на них лавину

Александра Арсентьева
11:36 02.10.2018
На кадрах видно, как огромное снежное облако с большой скоростью надвигается на туристов.
Видео: Daily Mail

Группа альпинистов сняла на видео надвигающуюся лавину в Пакистане.

На кадрах видно, как огромное снежное облако с большой скоростью надвигается на туристов. Чтобы обезопасить себя они были вынуждены укрываться за огромными камнями. Альпинист продолжает съемку даже в момент, когда снежная лавина накрывает место, где находится группа. На видео запечатлено, как мужчина лежит между камнями, а вокруг него летают куски льда и снег.

После того, как лавина сошла, он начал окрикивать всех участников группы. Оказалось, что при инциденте никто не пострадал.

Как сообщает издание Daily Mail, сходы лавин на горах вдоль пакистано-афганской границы за последние десять лет привели к сотням смертей.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.10.2018, 11:36
Скрипаль не верит, что к его отравлению причастна Москва
Дата02.10.2018, 11:39
Тактическую авиацию ЮВО перебросили на Северный Кавказ
Дата01.10.2018, 12:04
Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата01.10.2018, 10:41
«Изделие 80»: раскрыты подробности о двигателе ПАК ДА
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:58 В стране и мире
Умер артист Роман Карцев
11:56 ОПК
Видео
Морской страж: палубный истребитель Су-33 за 60 секунд
11:36 В стране и мире
Скрипаль не верит, что к его отравлению причастна Москва
11:11 В стране и мире
Украина отдаст треть бюджета на погашение госдолга
10:57 В стране и мире
Мы как близорукие люди: поразительное открытие эпохи майа переворачивает представление об Америке
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Альпинисты сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Нурмагомедов потроллил Макгрегора футболкой с изображением цыпленка
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Ученые раскрыли личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке
Видео
Теперь второй срок гарантирован: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.