Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который вместе со своец дочерью пострадал от отравления якобы нервно-паралитическим агентом «Новичок», не верит в то, что его могли отравить сотрудники российских спецслужб. Репортер BBC Марк Урбан лично общался со пострадавшим после того, как тот вышел из комы.

Несмотря на все доводы России и заявления главного пострадавшего, Британия продолжает упорствовать, и при каждой возможности напоминает, что в «деле Скрипалей» однозначно замешана Москва. Правда, до сих пор ни одного убедительного доказательства Лондон не предоставил. Многочисленные скрины видеозаписей, на которых якобы запечатлены «отравители», оставили куда больше вопросов.

Книгу о бывшем российском разведчике выпустил вышеупомянутый репортер BBC Марк Урбан. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Журналист отмечал, что Сергей Скрипаль не раз высказывал свои националистические взгляды. В частности, он поддержал возвращение Крыма в состав России, отрицал российское присутствие на Донбассе. По информации автора, бывший офицер разведки проводил вечера за просмотром отечественных федеральных каналов.