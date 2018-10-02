Украина отдаст треть бюджета на погашение госдолга

Украина отдаст треть своего бюджета за 2019 год на погашение госдолга. Об этом рассказал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его словам, бюджет Украины на следующий год составляет 1,2 триллиона гривен.

«От этой суммы нам нужно отдать 427 миллиарда гривен, то есть третью часть бюджета», - заявил Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что незамедлительное погашение долга необходимо, так как только при соблюдении этого условия, Киев сможет продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. При этом Гройсман подчеркнул, что Украина полностью зависит и является «заложницей» фонда, так как власти страны не могут отказаться от ранее взятых обязательств в рамках соглашения с организацией.

Программа помощи МВФ рассчитана на четыре года и предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.