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Мы как близорукие люди: поразительное открытие эпохи майа переворачивает представление об Америке

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:57 02.10.2018
В джунглях полуострова Юкатан археологи обнаружили более 60 000 построек.
Мы как близорукие люди: поразительное открытие эпохи майа переворачивает представление об Америке
Фото: Craig Lovell, Globallookpress

Джунгли полуострова Юкатан скрывают множество загадок, и только недавно одну из них удалось разгадать. Ученые обнаружили в дебрях множество строений эпохи майа. В этом им помогли современные технологические средства, в частности лидар. Это – специальный прибор, который создает двухмерную или трехмерную картину окружающей среды. Он посылает в пространство световые лучи, они свободно проходят через деревья, но отражаются от твердых поверхностей, таких, как каменные стены. Об удивительном открытии рассказал автор статьи на портале Science Alert.

В итоге, 18 археологов отсканировали более 2000 кв. километров джунглей. Результаты оказались ошеломительными – в чаще в общей сложности было найдено 61 480 различных построек, которые связаны между собой сотней километров дорог. На западе обнаружились укрепления, так что ученые сделали вывод, что майа были готовы отражать нападения.  Исследователи предположили, что в этой местности в период с 530 по 830 год нашей эры на один квадратный километр проживало примерно от 80 до 120 человек, то есть всего население майа в этом районе достигало 11 миллионов человек.

Единственным вопросом, которым сейчас задаются археологи, стал «как мы могли это пропустить?». Ведущий автор исследования Марчело Кануто сравнил себя и своих коллег с близорукими людьми, которым, наконец,  дали очки.  

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