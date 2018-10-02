После цунами в Индонезии под завалами храма нашли тела десятков студентов

Тела как минимум 34 студентов были обнаружены под завалами разрушенного ценами храма на острове Сулавеси. Об этом сообщает BBC.

При этом отмечается, что число жертв неокончательное, так как всего на тот момент в церкви находились 86 студентов. Отмечается, что некоторые могут все еще оставаться под завалами.

В настоящий момент на месте ЧП ведется работа по разбору завалов. Поиски значительно затруднены из-за нехватки техники и специалистов, а также полностью разрушенных ворот.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 обрушилось на Сулавеси в пятницу, 28 сентября. Официально количество жертв из-за удара стихии превысило 1200 человек.

Еще две тысячи человек могли погибнуть из-за схода селевых потоков после землетрясения и вызванного им цунами.