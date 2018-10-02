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После цунами в Индонезии под завалами храма нашли тела десятков студентов

Дарья Михалина
10:49 02.10.2018
Под завалами разрушенного стихией храма в отдаленном северном регионе индонезийского острова Сулавеси были обнаружены 34 трупа.
Фото: Iqbal Lubis , Xinhua ,Globallookpress

Тела как минимум 34 студентов были обнаружены под завалами разрушенного ценами храма на острове Сулавеси. Об этом сообщает BBC.

При этом отмечается, что число жертв неокончательное, так как всего на тот момент в церкви находились 86 студентов. Отмечается, что некоторые могут все еще оставаться под завалами.

В настоящий момент на месте ЧП ведется работа по разбору завалов. Поиски значительно затруднены из-за нехватки техники и специалистов, а также полностью разрушенных ворот.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 обрушилось на Сулавеси в пятницу, 28 сентября. Официально количество жертв из-за удара стихии превысило 1200 человек.

Еще две тысячи человек могли погибнуть из-за схода селевых потоков после землетрясения и вызванного им цунами.

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