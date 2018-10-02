Потерпевший крушение в Иркутской области вертолет подняли со дна реки
Жертвами ЧП стали два человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Видео: СК РФ
СК РФ опубликовал видео подъема со дна реки Витим многоцелевого легкого вертолета Robinson R-44, потерпевшего крушение днем 1 октября. Жертвами ЧП стали два человека - пилот и пассажир.
Как уточнили в ведомстве, по версии следствия, вертолет во время полета столкнулся с линией ЛЭП.
В настоящее время тела погибших также извлечены из воды и направлены на экспертизу, а следователи проводят изъятие документации в артелии старателей, которой принадлежало воздушное судно.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.