В МИД КНР объяснили «атаку» эсминца США в Южно-Китайском море

Американский эсминец USS Decatur без разрешения китайского правительства вошел в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, в связи с этим к кораблю направился эскадренный миноносец ВМС Китая Luyang. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел КНР.

После сближения с эсминцем США моряки из Китая идентифицировали корабль и попросили американцев покинуть район.

«У Китая неоспоримый суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами», - отметили в министерстве.

Ранее в ВМС США заявляли, что Luyang рядом с американским Decatur осуществил «небезопасный и непрофессиональный» маневр, подойдя к эсминцу на расстояние 41 метра. Чтобы избежать столкновения, американскому кораблю пришлось уклониться. По информации источников CNN, глава минобороны США Джеймс Мэттис из-за инцидента в Южно-Китайском море отменил запланированную на октябрь поездку в Пекин.

В Южно-Китайском море находится несколько спорных архипелагов, на которые претендуют Вьетнам, Китай, Малайзия, Тайвань и Филипинны. Речь идет об Парасельских островах, рифе Скарборо и островах Спратли.