Опубликованы первые кадры с места задержания российского судна «Севастополь»

Российское судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон», было задержано 29 сентября в южнокорейском порту Пусан. Кадры с места события публикует местный телеканал A Channel.

Напомним, судовладелец «Севастополя» «Судоходная компания "Гудзон"» попала под санкции США, введенные 21 августа, из-за подозрений в участии компании в поставках топлива для КНДР.

В связи с этим в МИД РФ был вызван посол Южной Кореи У Юн Гын. Россия потребовала от южнокорейских властей скорейшей отмены запрета на выход «Севастополя» из порта.

По данным телеканала, судно может покинуть Пусан уже вечером, второго октября.